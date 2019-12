Chez Google, un nouvel algorithme nourri à l’intelligence artificielle

Partager

L’objectif de BERT, la technologie d’intelligence artificielle au coeur de la nouvelle évolution algorithmique majeure de Google, serait de mieux “prendre en compte le contexte d’un mot”, ce qui serait “particulièrement utile pour comprendre l’intention derrière une requête”.

Sobrement annoncé par Google comme étant “l’une des plus grandes avancées de l’histoire du moteur de recherche”, le changement d’algorithme que le groupe internet s’apprête à déployer, dans 70 langues dont le français, à partir de lundi 9 décembre, marque un tournant en matière de SEO (c’est-à-dire de référencement naturel et de classement des sites internet par le moteur de recherche).

“Notre travail, c’est de comprendre ce que vous cherchez et de faire remonter de l’information utile du Web, peu importe la façon dont vous avez écrit ou combiné les mots dans votre requête”, détaillait Pandu Nayak, responsable de Search chez Google, dans un communiqué publié au moment du lancement du nouvel algorithme pour l’anglais, à la fin du mois d’octobre.

“Mais parfois ça ne marche pas très bien, particulièrement pour des requêtes complexes, ou écrites de façon conversationnelle. D’ailleurs, c’est une des raisons pour lesquelles les gens utilisent souvent des suites de “mots-clés” qu’ils pensent qu’on comprendra, mais ce n’est pas de cette manière qu’ils poseraient naturellement une question.”

Grâce à BERT, une technologie d’intelligence artificielle, à la base de cette dernière évolution algorithmique le moteur de recherche de Google serait notamment capable de déterminer, dans un ensemble de mots, ceux qui sont les plus importants et ceux qui le sont moins.

Le but est ici pour Google de s’adapter le plus rapidement et le plus efficacement possible aux nouvelles pratiques des internautes en matière de recherche d’information, et tout particulièrement aux requêtes désormais lancées à partir des assistants personnels et autres enceintes connectées.

Des appareils aujourd’hui commercialisés par Google mais aussi par Amazon, sans parler, dans un registre connexe, du Siri d’Apple.





Vous avez aimé cette information? Partagez-là avec vos amis, votre réseau ou votre communauté. Cet article vous a été utile? Il vous a rendu service? NewZilla.NET a besoin de VOUS. Vous pouvez nous aider en faisant un don sécurisé à partir de 1 euro. Cela mérite une explication. On vous dit tout ICI . Merci pour votre soutien et pour votre fidélité à NewZilla.NET.