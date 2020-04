CORONAVIRUS / L’Italie fait sortir de prison des dirigeants de Cosa Nostra et de Ndrangheta, la mafia calabraise

Francesco Bonura, parrain de Cosa Nostra (la mafia sicilienne), Vincenzo Iannazzo, membre de la Ndrangheta (la mafia calabraise), et Pasquale Zagaria, un membre du clan Casalesi, ont été assignés à résidence, selon Federico Cafiero De Raho, procureur italien anti-mafia. Officiellement pour leur éviter d’être contaminer par le coronavirus (Covid-19).

Pendant la pandémie de coronavirus (Covid-19) les affaires continuent.

S’il n’est un secret pour personne que les grands réseaux criminels devraient sortir (très) renforcés de cette crise sanitaire et qu’ils sont déjà à l’oeuvre pour “aider” les populations, quand ils ne se reconvertissent pas (à plus petite échelle) dans le trafic de masques… l’Italie vient de confirmer, à sa manière, que les chefs de ces organisations criminelles bénéficiaient de protections toutes particulières.

Francesco Bonura, parrain de Cosa Nostra (la mafia sicilienne), Vincenzo Iannazzo, membre de la Ndrangheta (la mafia calabraise), et Pasquale Zagaria, un membre du clan Casalesi, ont récemment été assignés à résidence, rapporte CNN.

“C’est fou”, a déclaré Matteo Salvini, le chef du parti d’opposition italien La Lega, dans une vidéo sur Facebook. “C’est un manque de respect pour les gens, les magistrats, les journalistes, les policiers et les victimes de la mafia.”

Sur les liens supposés entre Matteo Salvini et certaines personnalités peu recommandables on se référera aux déclaration faites il y a quelques mois par l’auteur de Gomorra, d’Extra Pure et spécialiste du crime organisé, le journaliste Roberto Saviano.

Le ministre italien de la Justice, Alfonso Bonafede, a déclaré que la décision de libérer les détenus était prise par les magistrats de “manière autonome et indépendante”, mais les autorités étudient une proposition visant à impliquer le département anti-mafia du pays dans la décision finale.

“En ce moment de crise, les organisations mafieuses peuvent s’infiltrer davantage dans la vie économique, notamment en soutenant voire en acquérant des entreprises en difficulté financière qui ne peuvent accéder aux aides publiques et sont donc obligées de se tourner vers d’autres sources de crédit, celles des organisations criminelles”, a expliqué à CNN le procureur italien anti-mafia Federico Cafiero De Raho.





