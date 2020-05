(CORRECTIF & MISE A JOUR) Deliveroo licencie 15% de ses effectifs

Partager

PARTAGER SUR LES RESEAUX SOCIAUX

… Soit 367 personnes.

(CORRECTIF & MISE A JOUR / 02 mai 2020) Cet article est initialement paru le 30 avril 2020. Dans sa version initiale nous écrivions que “l’entrepreneur Russo-Israëlien Yuri Milner” était “réputé proche du Kremlin”. Nous retirons cette mention suite à un courriel que nous avons reçu de la part de Madame Andrea Helling, vice-présidente du cabinet de relations publiques Rubenstein. Cet article est initialement paru le 30 avril 2020. Dans sa version initiale nous écrivions que “l’entrepreneur Russo-Israëlien Yuri Milner” était “réputé proche du Kremlin”. Nous retirons cette mention suite à un courriel que nous avons reçu de la part de Madame Andrea Helling, vice-présidente du cabinet de relations publiques Rubenstein. Dans son courriel, Madame Andrea Helling déclare “travailler avec (le fonds d’investissement, NDLR) DST Global et Monsieur Yuri Milner”. Dans un souci de transparence, d’information et d’objectivité, Madame Andrea a tenu à apporter les précisions suivantes suite à la parution initiale du présent article : “Il n’est pas exact de dire que Monsieur Milner est lié au Kremlin. Monsieur Milner est un citoyen Russo-Israëlien qui vit aux Etats-Unis depuis de nombreuses années. Le siège de sa société, DST Global est situé à Hong Kong et ne dispose d’aucun bureau ni d’aucun employé en Russie”. * Madame Andrea Helling conclut son courriel par ses mots : “Nous vous demandons de retirer toute référence au Kremlin de vos récents articles et qu’il en soit de même à l’avenir.” ** A NOS LECTEURS / Depuis sa création en 2010, NewZilla.NET a toujours veillé à fournir à ses lecteurs une information de qualité et une information sourcée. La formulation que nous retirons aujourd’hui est, selon les affirmations de Madame Andrea Helling “inexactes”, et nous en prenons acte. Concernant les activités de Monsieur Yuri Milner, NewZilla.NET invite ses lecteurs à se reporter aux articles et publications suivantes parues sur TechCrunch, dans Le Monde, ainsi que dans les colonnes du New York Times (1 & 2) du quotidien britannique The Guardian , de la chaine MSNBC, The Economist (entretien avec Monsieur Yuri Milner), et Bloomberg (entretien avec Monsieur Yuri Milner).

Les livreurs “indépendants” Deliveroo, qui sont déjà suffisamment précarisés comme cela, ne sont pas directement concernés.

Cependant, le signal envoyé n’est guère rassurant.

Si la livraison de repas (et de courses) à domicile est l’une des activités qui semble a minima résister pendant cette période de confinement liée à la lutte contre l’épidémie de coronavirus (Covid-19), Deliveroo, l’un des leaders européens du secteur s’apprête à licencier 367 personnes et à en mettre une cinquantaine d’autres en congé, rapporte le quotidien britannique The Daily Telegraph.

Soit 15% de l’effectif total (2500 personnes) du groupe. Sans spécifier quel(s) étai(en)t les marchés les plus touchés, la société indique dans un communiqué “que la crise sanitaire actuelle l’oblige de redéfinir ses priorités notamment sur le long terme”.

Ross Sneddon

Le groupe britannique (dans lequel Amazon a massivement investi l’an passé) a levé depuis sa création en 2012… 1,5 milliard de dollars auprès des investisseurs.

Des investisseurs au nombre desquels on trouve DST Global, le fonds de l’entrepreneur Russo-Israëlien Yuri Milner, omniprésent dans l’économie Internet (VKontakte, Facebook, Zynga, Twitter, Flipkart, Spotify, Groupon, JD.com, Xiaomi, OlaCabs…).

Deliveroo est aujourd’hui présent dans 13 pays, plus particulièrement en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

* “It is not accurate to say that Mr. Milner has ties to the Kremlin. Mr. Milner is a Russian-Israeli citizen and has lived in the United States for many years. His company, DST Global, is headquartered in Hong Kong and does not have any offices or employees in Russia.” (Andrea Helling, Vice-Présidente Rubenstein.com).

** “We request that the Kremlin reference be removed from all of your recent coverage, and is kept in mind moving forward.”





Vous avez aimé cette information? Partagez-là avec vos amis, votre réseau ou votre communauté. Cet article vous a été utile? Il vous a rendu service? NewZilla.NET a besoin de VOUS. Vous pouvez nous aider en faisant un don sécurisé à partir de 1 euro. Cela mérite une explication. On vous dit tout. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité à NewZilla.NET.